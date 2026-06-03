Neue Funktionen als Erstes nutzen
Sie nutzen finanzen.net regelmäßig? Dann nutzen Sie jetzt neue Funktionen als Erstes!
Heute im FokusDAX schließt deutlich unter 25.000 Punkten -- Dow letztlich in Rot -- JPMorgan schraubt ASML-Kursziel hoch -- Beige Book, Infineon, Intel, SpaceX, GameStop, Amazon, Sivers, Palo Alto, Marvell im Fokus
Broadcom-Aktie nach enttäuschenden Ergebniszahlen im Sinkflug. Commerzbank will UniCredit-Angaben durch Finanzaufsicht prüfen lassen. Siemens Energy startet Aktienrückkauf für eine Milliarde Euro. Eli Lilly halbiert Milliardeninvestition in Rheinland-Pfalz. Pershing Square gibt bei Übernahme von Universal Music auf. EU gibt grünes Licht für BASF-Verkauf an Carlyle - mit Auflagen.
Entdecke die Börsenstars von morgen!
Immer einen Schritt voraus: finanzen.net SmartCaps ist die Heimat für Europas spannendste Small- & Mid-Cap-Aktien – mit täglichen Analysen und klaren Investment-Ideen für dein Renditepotenzial.Zu finanzen.net SmartCaps
Umfrage
Welches Investment-Thema ist derzeit für Sie am interessantesten?