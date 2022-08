Goldpreis wird laut Capital Economics-Expertin in diesem Jahr auf 1.650 US-Dollar fallen

Weiter zum vollständigen Artikel bei "finanzen.ch"

Der Goldpreis stand in den letzten Monaten deutlich unter Druck, was unter anderem an einem starken US-Dollar lag. Zwar konnte sich der Kurs für das gelbe Edelmetall kürzlich wieder aufrappeln, Caroline Bain von Capital Economics rechnet jedoch nicht damit, dass in nächster Zeit eine Erholungsphase ansteht.