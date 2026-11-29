Goldsky Resources: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
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Goldsky Resources hat am 27.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,07 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,320 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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