Goldsky Resources präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Werte in diesem Artikel
Goldsky Resources lud am 27.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,01 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,120 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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