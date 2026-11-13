Golf Entertainment Group: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Golf Entertainment Group gab am 10.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 5,60 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,000 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Golf Entertainment Group im vergangenen Quartal 88,9 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Golf Entertainment Group 90,2 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion Finanzen.net
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