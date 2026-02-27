DAX25.284 ±-0,0%Est506.138 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,9600 -7,6%Nas22.668 -0,9%Bitcoin54.732 -1,8%Euro1,1806 ±0,0%Öl72,48 +2,2%Gold5.278 +1,9%
Golfregion: Anwohner nervös nach Irans Angriffen

28.02.26 13:55 Uhr

ABU DHABI (dpa-AFX) - In den Golfstaaten ist nach Irans Angriffen teils Panik ausgebrochen. "Ich hörte auf der Straße eine laute Explosion, was ungewöhnlich ist in Abu Dhabi", berichtete ein Anwohner der dpa. Eine andere Anwohnerin der emiratischen Hauptstadt sagte, die Angst sei spürbar gewesen. Viele seien zu Hause geblieben und hätten die Lage im Fernsehen und in sozialen Medien verfolgt. Videos zeigten Anwohner, die in Abu Dhabi nach Explosionen rennen, um in Sicherheit zu kommen.

Die Vereinigten Arabischen Emirate gelten ähnlich wie die regionalen Nachbarn am Golf als sehr sicher. Polizei und andere Sicherheitskräfte gehen in den emiratischen Metropolen Abu Dhabi und Dubai schnell und strikt gegen Verbrechen vor, auch mit Hilfe von Überwachungstechnik.

Auch in Katar blieben viele Anwohner nach den Angriffen zu Hause und verfolgten die Nachrichtenlage am Fernseher oder am Handy. Mehrere US-Botschaften in den Golfstaaten forderten US-Amerikaner auf, zu Hause oder an sonst sicheren Orten zu bleiben.

In Bahrain wurden Straßen, die zur wichtigen US-Marinebasis führen, gesperrt. Anwohner berichteten, dass einige Familien die Gegend mit Koffern verlassen hätten. An Tankstellen und in Supermärkten kam es zum Gedränge durch Anwohner, die sich mit Treibstoff und Lebensmitteln eindecken wollten./jot/DP/mis