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Golfstaaten geraten erneut unter Beschuss

KUWAIT-STADT/MANAMA (dpa-AFX) - Die Golfstaaten Kuwait und Bahrain sind nach Beginn der neuen US-Angriffe im Iran abermals unter Beschuss geraten. Die kuwaitische Luftabwehr sei gegen iranische Raketen- und Drohnenangriffe im Einsatz, teilte das Militär des US-Verbündeten in der Nacht auf X mit. Details gab es zunächst nicht. Auch in Bahrain heulten die Sirenen, wie das Innenministerium auf X mitteilte. Die Bevölkerung wurde aufgerufen, ruhig zu bleiben und sich in Sicherheit zu bringen. Zuvor hatte das US-Militär damit begonnen, in der nunmehr sechsten Nacht in Folge Ziele im Iran anzugreifen.

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Laut iranischen Medien wurden mehrere Brücken im Süden sowie ein Flughafen bombardiert. Die iranische Armee teilte daraufhin laut dem regierungstreuen Sender Press TV mit, Vergeltungsschläge durchgeführt zu haben. So seien ein Hubschrauber-Standort sowie ein Aufklärungsflugzeug des US-Militärs im ebenfalls mit Washington verbündeten Golfstaat Bahrain ins Visier genommen worden. In Kuwait stünden US-Radaranlagen und Raketenabschussrampen in Brand, meldete Press TV. Zudem sollen auch US-Anlagen in Jordanien wieder Ziel gewesen sein. Die Angaben des Senders ließen sich zunächst nicht prüfen.

Die drei Golfstaaten waren erst in der vorherigen Nacht unter Beschuss aus dem Iran geraten, nachdem das US-Militär erneut Ziele im Iran attackiert hatte./ln/DP/zb