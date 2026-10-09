Golkonda Aluminium Extrusions stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

09.10.26 06:35 Uhr

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 13,99 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 752051,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,9 Millionen INR in den Büchern standen.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,06 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,090 INR erwirtschaftet worden.

Golkonda Aluminium Extrusions hat am 07.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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