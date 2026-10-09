Golkonda Aluminium Extrusions stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Golkonda Aluminium Extrusions hat am 07.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,06 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,090 INR erwirtschaftet worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 13,99 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 752051,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,9 Millionen INR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.net
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