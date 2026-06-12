Good Com Asset legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
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Good Com Asset gab am 12.06.2026 die Zahlen für das am 30.04.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 61,66 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 39,74 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 24,70 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 48,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,65 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.net
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