Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 20,59 Prozent auf 52,3 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 43,3 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,05 SEK. Im Vorjahresviertel hatte Goodbye Kansas Group Registered -0,250 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Goodbye Kansas Group Registered hat am 20.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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