Goodbye Kansas Group Registered stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
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Goodbye Kansas Group Registered hat am 20.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,05 SEK. Im Vorjahresviertel hatte Goodbye Kansas Group Registered -0,250 SEK je Aktie erwirtschaftet.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 20,59 Prozent auf 52,3 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 43,3 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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