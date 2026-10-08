Goodfellow zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Werte in diesem Artikel
Goodfellow veröffentlichte am 06.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Goodfellow hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,27 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,450 CAD je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,68 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 145,7 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 141,9 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Goodfellow
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Goodfellow
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen