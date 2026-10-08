Goodfellow zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

08.10.26 06:35 Uhr

Goodfellow veröffentlichte am 06.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Goodfellow hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,27 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,450 CAD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,68 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 145,7 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 141,9 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net