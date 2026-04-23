Google greift an

Mit neuen KI-Chips will Google offenbar den Wettbewerb im boomenden Chip-Sektor neu entfachen. Steht die Dominanz von NVIDIA jetzt vor dem Wendepunkt?

• Google greift NVIDIA laut Bericht mit neuen KI-Chips an

• TPUs werden zur ernsthaften Konkurrenz

• NVIDIAs-Marktführerschaft in Gefahr?



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Der Wettbewerb im Markt für Künstliche Intelligenz spitzt sich zu - und stellt Anleger vor eine zentrale Frage: Bleibt NVIDIA der unangefochtene Champion bei KI-Chips oder könnte Alphabet dem Platzhirsch ernsthaft gefährlich werden? Aktuelle Entwicklungen deuten darauf hin, dass sich das Kräfteverhältnis verschieben könnte.

Alphabets Angriff: Neue KI-Chips setzen NVIDIA-Aktie unter Druck

Wie Bloomberg bereits im Vorfeld berichtet, hat Alphabet auf der "Google Cloud Next"-Konferenz eine neue Generation eigener KI-Chips vorgestellt - sogenannte Tensor Processing Units (TPUs). Diese speziell für KI-Anwendungen entwickelten Prozessoren gelten bereits heute als die stärkste interne Alternative zu den Grafikprozessoren (GPUs) von NVIDIA.

Die Börse reagierte prompt: Die NVIDIA-Aktie gab nach Bekanntgabe der Information am 21. April an der NASDAQ letztlich um 1,08 Prozent auf 199,88 US-Dollar nach, nachdem sie zuvor noch hinzugewinnen konnte.

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NVIDIA bleibt dominant - doch wie lange noch?

Trotz der zunehmenden Konkurrenz zeigen sich Analysten bislang gelassen. Im Rahmen einer Diskussion auf der UBS Global Technology and AI Conference im Dezember 2025 betonten NVIDIA-Manager selbst, dass die Bedrohung durch Google begrenzt sei. Auch die kommende Hardware-Generation "Vera Rubin" soll technologisch führend bleiben.

"Mit erheblichen Eintrittsbarrieren, die durch seinen CUDA-Software-Stack geschaffen werden, sehen wir begrenzte Wettbewerbsrisiken und erwarten, dass NVIDIA weiterhin eine der am schnellsten wachsenden Workloads in Cloud und Unternehmen dominieren wird", erklärte KeyBanc-Analyst John Vinh laut Barron’s in einer Notiz. Das CUDA-Ökosystem von NVIDIA gilt als entscheidender Wettbewerbsvorteil, da es Entwicklern eine etablierte Plattform für KI-Anwendungen bietet.

Warum Anleger jetzt genau hinschauen sollten

Dennoch könnte sich der Markt langfristig verändern. Google setzt verstärkt auf vertikale Integration - also die Kombination aus eigener Hardware, Software und Cloud-Infrastruktur. Das könnte insbesondere bei großen Cloud-Anbietern attraktiv sein.

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"Wir glauben, dass viele Investoren unterschätzen, dass GPUs oft die Hardware-Investition mit dem geringsten Risiko für Cloud-Anbieter darstellen - insbesondere für jede Instanz, die letztlich externe Kunden-Workloads bedienen wird," weist UBS-Analyst Timothy Arcuri gemäß Barron’s auf einen zentralen Punkt hin.

Gleichzeitig relativiert er den oft beschworenen Wettbewerbsvorteil von NVIDIA. "NVIDIAs CUDA-Ökosystem ist nicht in jedem Fall ein starker Burggraben, aber NVIDIAs Fähigkeit, alternative Architekturen intern zu modellieren, zu simulieren und zu benchmarken, ist ein Faktor, den viele Investoren unserer Meinung nach unterschätzen", wird er weiter von Barron’s zitiert.

Aktien von NVIDIA und Google im Umbruch: Wendepunkt im KI-Chip-Markt?

Der Wettbewerb zwischen NVIDIA und Google markiert eine entscheidende Phase im KI-Boom. Während NVIDIA aktuell weiterhin dominiert, könnte Googles Chip-Offensive mittelfristig womöglich für mehr Wettbewerb sorgen.

Die kommenden Quartalszahlen der großen Tech-Konzerne könnten für Anleger also richtungsweisend sein. Entscheidend wird sein, ob führende KI-Modelle künftig weiterhin primär auf NVIDIA-Hardware laufen - oder ob Google mit seinen TPUs stärker Marktanteile gewinnt.

Bettina Schneider, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.