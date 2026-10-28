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Google-Mutter Alphabet verfehlt Umsatzerwartungen - Aktie stark unter Druck

Werte in diesem Artikel
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Alphabet A (ex Google)
266.55 EUR -21.40 EUR -7.43 %
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MOUNTAIN VIEW (dpa-AFX) - Googles Mutterkonzern Alphabet (Alphabet A (ex Google)) hat im vergangenen Quartal mit seinem Umsatz die Wall-Street-Erwartungen verfehlt. Die Aktie fiel in einer ersten Reaktion im nachbörslichen Handel um neun Prozent. Alphabet steigerte den Umsatz im Jahresvergleich um 25 Prozent auf 127,6 Milliarden Dollar (114,4 Mrd Euro). Der Gewinn sank derweil um ebenfalls rund ein Viertel auf knapp 26,2 Milliarden Dollar. Die Gewinnentwicklung bei Alphabet hängt inzwischen stark an Schwankungen bei der Bewertung von Investitionen etwa in die Weltraumfirma SpaceX ab.

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Die Werbeerlöse rund um die Google (Alphabet C (ex Google))-Suche - eine zentrale Geldquelle des Konzerns - wuchsen im Jahresvergleich um rund zwölf Prozent auf 63,35 Milliarden Dollar. Das lag unter den Erwartungen der Analysten, die im Schnitt eher mit rund 65 Milliarden Dollar gerechnet hatten. Der Umsatz mit Cloud-Diensten, auf den die Börse traditionell stark achtet, wurde mit 30,7 Milliarden Dollar etwas mehr als verdoppelt.

Wie auch andere Tech-Riesen steckt Alphabet Dutzende Milliarden Dollar in den Ausbau der Infrastruktur für Künstliche Intelligenz. Im vergangenen Quartal stiegen die Kapitalinvestitionen auf gut 51 Milliarden Dollar von knapp 45 Milliarden Dollar in den drei Monaten davor./so/DP/he

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Datum Rating Analyst
21.10.26 Alphabet C (ex Google) Kaufen DZ BANK
23.07.26 Alphabet C (ex Google) Kaufen DZ BANK
04.05.26 Alphabet C (ex Google) Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.04.26 Alphabet C (ex Google) Buy Deutsche Bank AG
16.02.26 Alphabet C (ex Google) Kaufen DZ BANK

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