Google-Mutter legt im ersten Quartal trotz Corona-Krise zu

MOUNTAIN VIEW (dpa-AFX) - Die Google (Alphabet C (ex Google))-Mutter Alphabet (Alphabet A (ex Google)) hat ungeachtet des Gegenwinds durch die Corona-Krise im ersten Quartal Umsatz und Gewinn deutlich gesteigert. Im März habe es bei den Anzeigenerlösen aber eine erhebliche Abschwächung gegeben, erklärte Finanzchefin Ruth Porat am Dienstag.

Die Quartalszahlen wurden aber von der Stärke der ersten zwei Monate nach oben getrieben. Der Umsatz legte im Jahresvergleich 13 Prozent auf 41,2 Milliarden Dollar zu. Beim Gewinn gab es ein Plus von 2,6 Prozent auf 6,84 Milliarden Dollar. Ein Jahr zuvor hatte eine Wettbewerbsstrafe der EU-Kommission das Ergebnis um 1,7 Milliarden Dollar gedrückt.

Ein Wachstumstreiber war die Videoplattform YouTube, wo die Werbeerlöse von drei auf vier Milliarden Dollar anstiegen. Insgesamt stiegen die Google-Umsätze von 25,6 auf 28,5 Milliarden Dollar.

Bei den anderen Alphabet-Geschäftsbereichen - wie etwa den Waymo-Roboterwagen oder Loon-Ballons zur Internet-Versorgung - wuchs der operative Verlust von 870 Millionen auf 1,12 Milliarden Dollar. Sie machten zusammen einen Umsatz von 135 Millionen Dollar nach 170 Millionen ein Jahr zuvor.

Die Alphabet-Aktie legte im nachbörslichen Handel nach Vorlage der Zahlen um rund 3,6 Prozent zu.