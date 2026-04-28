Google-Mutter übertrifft Wall-Street-Erwartungen

MOUNTAIN VIEW (dpa-AFX) - Googles Mutterkonzern Alphabet (Alphabet A (ex Google)) hat im vergangenen Quartal die Wall-Street-Erwartungen übertroffen. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 22 Prozent auf 109,9 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten im Schnitt mit Erlösen von gut 107 Milliarden Dollar gerechnet. Unter dem Strich legte der Quartalsgewinn auf 62,6 Milliarden Dollar von 34,5 Milliarden Dollar ein Jahr zuvor zu, wie das Unternehmen am Mittwoch nach US-Börsenschluss mitteilte. Die Aktie legte in einer ersten Reaktion um fast sechs Prozent zu.

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Google (Alphabet C (ex Google))- und Alphabet-Chef Sundar Pichai betonte, dass es in dem Quartal einen Rekordwert bei Suchanfragen gegeben habe. In den vergangenen Jahren wurde viel spekuliert, ob neue Rivalen, die mit Hilfe Künstlicher Intelligenz auf Anfragen eher Antworten statt Links liefern wollen, Googles führender Suchmaschine das Leben schwer machen könnten. Doch der Internet-Riese integrierte selbst KI-Funktionen in seine Suchmaschine - und gibt an, dass sie dadurch mehr genutzt wird.

Googles Werbeerlöse - der wichtigste Geldbringer des Konzerns - stiegen im vergangenen Quartal im Jahresvergleich um gut 15 Prozent auf 77,25 Milliarden Dollar. Das Cloud-Geschäft wuchs um gut 63 Prozent auf 20 Milliarden Dollar./so/DP/he