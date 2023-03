Alphabet-Aktie tiefer: Mehr als 40 Verleger-Beschwerden gegen Google bei Medienaufsicht

GO

Heute im Fokus

VW senkt Renditeziel für Kernmarke. "Spotify Hifi" weiter in Planung. Talanx stockt nach Rekordgewinn die Dividende auf - Ausblick steht. IfW erwartet mehr Wachstum in Deutschland. Inditex mit gutem Start ins neue Jahr - Dividende steigt. Iberdrola will Aktien zurückkaufen. Credit Suisse mit Rekordtief. OpenAI stellt nächste Version der Technik hinter ChatGPT vor. Porsche und UP.Labs gründen erstes gemeinsames Startup. H&M startet mit mehr Umsatz ins Geschäftsjahr.