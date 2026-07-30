Reddit-Aktie stürzt ab: Warum die Rekordzahlen Anlegern nicht ausreichen

Google-Suchverweise

31.07.26 09:39 Uhr

Reddit knackt bei Umsatz und Gewinn die Analystenschätzungen deutlich, doch ein einziger Satz aus dem Aktionärsbrief schickt den Kurs zweistellig nach unten.

• Sorgen um die schwankenden Suchverweise und die Abhängigkeit von Google belasten die Stimmung, da die Suchtraffic-Schwankungen die Werbeeinnahmen gefährden könnten, trotz eines starken Ausblicks für das kommende Quartal.

• Das Nutzerwachstum ist uneinheitlich, insbesondere in den USA stagniert die Zuwachsrate bei den täglichen aktiven Nutzern, was Zweifel an der langfristigen US-Entwicklung aufkommen lässt.

Reddit übertrifft im zweiten Quartal 2026 Umsatz- und Gewinnerwartungen klar

Wachstum der US-Nutzer im Blick

Sorgen um schwankende Suchverweise überschatten den starken Ausblick

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Reddit hat im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2026 die Erwartungen der Analysten bei Umsatz und Gewinn deutlich übertroffen und zugleich den Ausblick für das dritte Quartal angehoben. Die Aktie reagierte am Donnerstag dennoch im nachbörslichen NYSE-Handel mit einem Kurssturz um 12,74 Prozent auf 155,36 US-Dollar. Anleger störten sich vor allem an einer Aussage des Firmenchefs.

Rekordumsatz und Gewinnsprung

Der Umsatz von Reddit kletterte im Berichtszeitraum auf 805 Millionen US-Dollar, ein Plus von 61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal und deutlich über der von Analysten erwarteten Marke von rund 730 Millionen US-Dollar. Es war laut Unternehmensangaben zudem das achte Quartal in Folge mit einem Umsatzwachstum von mehr als 60 Prozent. Der Gewinn je Aktie stieg auf 1,25 US-Dollar und lag damit klar über der Konsensschätzung von 0,95 US-Dollar sowie weit über dem Vorjahreswert von 0,45 US-Dollar. Der Nettogewinn schnellte auf 253 Millionen US-Dollar hoch, ein Plus von 164 Millionen US-Dollar gegenüber dem Vorjahresquartal.

Auch beim Ausblick legte das Unternehmen nach. Für das dritte Quartal stellt Reddit einen Umsatz zwischen 860 und 870 Millionen US-Dollar in Aussicht, spürbar mehr als der Analystenkonsens von rund 828 Millionen US-Dollar, bei einem bereinigten operativen Ergebnis zwischen 385 und 395 Millionen US-Dollar gegenüber einer Erwartung von etwa 368 Millionen US-Dollar.

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Nutzerwachstum uneinheitlich

Doch die Nutzerkennzahlen lieferten erste Anhaltspunkte für die Skepsis der Anleger. Die weltweiten täglichen aktiven Nutzer legten um 18 Prozent auf 130,3 Millionen zu, die wöchentlich aktiven Nutzer wuchsen um 24 Prozent auf 514,6 Millionen. In den Vereinigten Staaten, dem für die Werbeerlöse wichtigsten Markt, kletterte die Zahl der täglichen Nutzer dagegen nur um 6 Prozent auf 53,2 Millionen. Der Umsatz je Nutzer stieg konzernweit um 36 Prozent auf 6,18 US-Dollar, in den USA lag er bei 11,85 US-Dollar. Reddit verdient damit an jedem einzelnen Nutzer deutlich mehr, das langsamere Wachstum im margenstärksten Heimatmarkt nährt aber Zweifel an der Tragfähigkeit des US-Wachstums, die der Kurssturz widerspiegelt.

Ein Satz kippt die Stimmung

Ein weiterer Auslöser für den Kursknick dürfte auch eine Passage im Aktionärsbrief gewesen sein, der zusammen mit den Quartalszahlen veröffentlicht wurde: Firmenchef Steve Huffman sprach von "Gegenwind bei den über die Suche generierten Nutzerzahlen" und schrieb, die Verweise über Suchmaschinen seien im Quartal unbeständig verlaufen und das Traffic-Aufkommen habe im späteren Verlauf stärkeren Schwankungen unterlegen. Das Gesamtbild bleibe davon jedoch unberührt, betonte Huffman. Das Werbegeschäft sei stark und das Umsatzwachstum hebe sich weiterhin von der Konkurrenz ab. Anleger werteten die Formulierung dennoch als Bestätigung ihrer größten Sorge, denn nahezu das gesamte Reddit-Geschäft hängt an Werbeerlösen, die wiederum von der Zahl der Besucher abhängen, welche über Suchmaschinen wie Google auf die Plattform gelangen.

Google bleibt der wunde Punkt

Die Nervosität ist nicht neu. Bereits am 22. Juli war die Reddit-Aktie um rund neun Prozent eingebrochen, nachdem laut einem Bericht des Wall Street Journal unternehmensintern über eine Kündigung der Datenlizenzvereinbarung mit Google für das Training von KI-Modellen diskutiert worden war. Diese Vereinbarungen tragen nur einen kleinen Teil zum Umsatz bei, sie gelten am Markt aber als Signal dafür, wie stabil Reddit die eigene Position gegenüber dem Suchriesen tatsächlich einschätzt. Dass die Unternehmensaktie nun trotz eines doppelten Rekordquartals abermals heftig verliert, deutet darauf hin, dass Anleger dem Risiko aus der Suchabhängigkeit derzeit mehr Gewicht geben als der reinen Ertragslage.

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Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

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