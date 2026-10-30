Reddit-Aktie bricht ein: Wachstum bei Umsatz - doch Sorge bei den Nutzerzahlen

Google-Traffic bricht weg

30.10.26 17:05 Uhr

Der Umsatz wächst kräftig und der Gewinn steigt, doch Reddit warnt vor sinkenden Nutzerzahlen: Wie belastbar ist das Geschäftsmodell ohne Google-Traffic?

• Analysten stufen die Reddit-Aktie ab, bleiben aber bei hohen Kurszielen; der Erfolg der Login-Umstellung und die Nutzerentwicklung sind entscheidend für die zukünftige Kursentwicklung.

• Die Einführung einer Login-Pflicht soll die Nutzerbindung verbessern und den Daten- sowie Werbeschutz erhöhen, birgt aber das Risiko, Reichweite und Traffic zu verringern.

• Reddit verzeichnet einen Rückgang der täglich aktiven Nutzer in den USA, was den ersten seit dem Börsengang 2024 ist, während das weltweite Wachstum anhält.

Google-KI lenkt weniger Besucher auf die Plattform

Login-Pflicht soll Daten schützen, birgt aber Risiken

Analysten stufen ab, doch das Kursziel bleibt weit entfernt

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Die Reddit-Aktie gibt am Freitag an der NASDAQ zeitweise um 29,05 Prozent auf 91,95 US-Dollar nach. Auslöser ist die Warnung von Konzernchef Steve Huffman, dass die täglich aktiven Nutzer im vierten Quartal sinken könnten. Dazu kommt ein Ergebnisausblick, der hinter den Erwartungen zurückbleibt.

Reddit-Aktie: Nutzerzahlen als Schwachstelle

Reddit teilte am Donnerstag mit, dass die täglich aktiven Unique-Nutzer in den USA um 2 Prozent auf 50,7 Millionen sanken. Es ist der erste Rückgang seit dem Börsengang 2024. Weltweit wuchs die Zahl laut Pressemitteilung um 12 Prozent auf 130,3 Millionen, getragen vom Ausland mit einem Plus von 24 Prozent.

Huffman warnte im Aktionärsbrief, die Zahl könne im vierten Quartal bei anhaltendem Traffic-Rückgang um einen niedrigen zweistelligen Prozentsatz unter die rund 130 Millionen fallen. Die Suchmaschinen-Zugriffe sanken im Oktober 2026 im Schnitt um mehr als eine Million pro Woche. Betroffen ist vor allem der ausgeloggte Web-Traffic, also gerade die Nutzer, die ohne Konto über Suchergebnisse kommen. Damit trifft der Rückgang den Teil der Reichweite, der sich am schwersten steuern lässt.

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Starke Bilanz, aber schwächerer Ausblick

Operativ lieferte Reddit im dritten Quartal kräftig. Der Umsatz stieg laut Mitteilung um 53 Prozent auf 895 Millionen US-Dollar und lag über dem Analystenschnitt von 878,4 Millionen US-Dollar. Das bereinigte EBITDA erreichte 402 Millionen US-Dollar. Das Wachstum verlangsamte sich zwar gegenüber dem Vorquartal, liegt Reuters zufolge aber über dem von Snap und Pinterest.

Für das vierte Quartal stellt Reddit einen Umsatz von 1,0 bis 1,03 Milliarden US-Dollar in Aussicht. Der Umsatzausblick liegt Reuters zufolge weitgehend im Rahmen der Schätzungen. Die EBITDA-Spanne von 480 bis 510 Millionen US-Dollar bleibt dagegen unter der Erwartung von 512,2 Millionen US-Dollar.

Die Bilanz zeigt damit ein Geschäft, das weiter wächst. Der Kursrückgang fällt trotz des Umsatzwachstums deutlich aus.

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Login-Pflicht soll Abhängigkeit von Google senken

Huffman macht Googles KI-Suchfunktionen für den Rückgang des Verkehrs aus der Suche verantwortlich. Google crawle Reddit so intensiv wie eh und je, sagte er auf der Telefonkonferenz, doch der KI-Modus bringe keinen Traffic, weder für Reddit noch für andere. Reddit will die meisten Inhalte deshalb nur noch mit Anmeldung zugänglich machen. Im vierten Quartal beginnt ein Test in ausgewählten Märkten außerhalb der USA.

Das Unternehmen nennt bessere Nutzererfahrung, mehr Signale für Werbe-Targeting und den Schutz des Datenbestands als Gründe. Eingeloggte und App-Nutzer stehen laut Aktionärsbrief für über 80 Prozent der Monetarisierung . Luke Stillman von Madison and Wall sieht dagegen eine zusätzliche Hürde für die Nutzerbindung, besonders bei Gelegenheitsnutzern.

Die Umstellung ist damit Chance und Risiko zugleich. Sie könnte die wertvollsten Nutzer stärker binden, kostet aber womöglich Reichweite.

Analysten stufen Reddit-Aktie ab - Kursziele bleiben hoch

Am heutigen Freitag senkten KeyBanc mit Analyst Justin Patterson und Citizens JMP mit Andrew Boone ihre Einstufung auf Hold. KeyBanc hatte zuvor Overweight, Citizens JMP Outperform vergeben. Boone nennt das nachlassende Nutzerwachstum und den rückläufigen Google-Traffic als Gründe und sieht in der Login-Umstellung Gegenwind bei Neu- und Reaktivierung. Bank of America Securities bleibt mit Analyst Justin Post bei Hold und senkte das Kursziel von 190 auf 135 US-Dollar.

John Colantuoni von Jefferies schreibt, die Aktie könne kurzfristig seitwärts laufen, bis sich die Nutzertrends erholen. Das Konsensurteil lautet Moderate Buy bei 13 Buy und 12 Hold von 25 Analysten. Das mittlere Kursziel liegt bei 208,61 US-Dollar, die Spanne reicht von 135 bis 300 US-Dollar.

Entscheidend wird, ob der Test der Login-Pflicht außerhalb der USA die Nutzerbindung stützt und der Traffic aus der Suche stabil bleibt.

Julia Walter, Martina Köhler, Thomas Zoller, Redaktion Finanzen.net

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