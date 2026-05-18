DAX24.401 +0,4%Est505.851 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,7000 -2,2%Nas25.871 -0,8%Bitcoin66.335 +0,5%Euro1,1609 -0,4%Öl111,1 +1,3%Gold4.483 -1,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 NEL ASA A0B733 Micron Technology 869020 Allianz 840400 RENK RENK73 Amazon 906866 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnungsschimmer im Nahost-Konflikt: DAX schließt etwas höher -- Wall Street letztlich tiefer -- OHB: Neue Verteidigungsallianz -- Intel, ServiceNow, POET, Kongsberg, Rheinmetall, NVIDIA im Fokus
Top News
Tech-Hardware-Aktien in Greater China - Das sind Morgan Stanleys Top-Picks Tech-Hardware-Aktien in Greater China - Das sind Morgan Stanleys Top-Picks
Streichkonzert 2026: Warum Aktien-Schwergewichte wie Cisco, Cloudflare & Co. Jobs abbauen Streichkonzert 2026: Warum Aktien-Schwergewichte wie Cisco, Cloudflare & Co. Jobs abbauen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Google zeigt Antwort auf Metas KI-Brillen

19.05.26 23:16 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet C (ex Google)
333,20 EUR -5,10 EUR -1,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Apple Inc.
256,70 EUR 1,70 EUR 0,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
EssilorLuxottica
176,50 EUR 3,70 EUR 2,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Meta Platforms (ex Facebook)
520,70 EUR -4,10 EUR -0,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Samsung
65,21 USD 22,88 USD 54,05%
Charts|News|Analysen

MOUNTAIN VIEW (dpa-AFX) - Google (Alphabet C (ex Google)) macht Metas KI-Brillen Konkurrenz. Im Herbst sollen zwei Modelle mit Kamera und Lautsprechern auf den Markt kommen, wie der Internet-Konzern auf seiner Entwicklerkonferenz Google I/O ankündigte. Sie wurden in Kooperation mit Samsung sowie den Brillenfirmen Gentle Monster und Warby Parker entworfen.

Die Kamera der Brillen liefert Informationen für Googles KI Gemini. Damit können Nutzer der Software zum Beispiel Fragen dazu stellen, was sie gerade vor sich haben. Dann kann Gemini etwa Bewertungen des Restaurants heraussuchen, vor dem man steht, oder eine ungewöhnliche Wolkenformation erklären. Außerdem können die Brillen Nachrichten vorlesen oder Navigationsanweisungen geben.

Vorreiter Meta (Meta Platforms (ex Facebook))

Der Facebook-Konzern Meta versucht schon seit mehreren Jahren, solche Brillen als Produktkategorie zu etablieren. Dank der Zusammenarbeit mit dem Brillen-Riesen EssilorLuxottica werden sie unter den Marken Ray-Ban und Oakley angeboten. Laut EssilorLuxottica wurden im vergangenen Jahr mehr als sieben Millionen Meta-Brillen verkauft.

Google könnte in dem Markt den Vorteil haben, dass der Konzern mit seiner KI auf die Informationen aus seiner Suchmaschine zurückgreifen kann - und zudem eine Vielzahl an Diensten von digitalen Karten bis hin zu E-Mail unter seinem Dach hat.

Bereits vor einem Jahr zeigte Google auf der damaligen I/O-Konferenz Prototypen einer KI-Brille mit einem kleinen Display, auf dem auch visuelle Informationen wie Übersetzungen oder Routen-Anweisungen eingeblendet werden können. Diesmal gab es bei der I/O keine konkreten Angaben dazu, wann solche Geräte auf den Markt kommen. Dem Finanzdienst Bloomberg zufolge wird ein Debüt im kommenden Jahr angepeilt. Medienberichten zufolge arbeitet auch Apple schon seit Jahren an solchen Brillen - könnte aber ebenfalls zunächst Modelle ohne Display herausbringen./so/DP/nas

In eigener Sache

Übrigens: Alphabet C (ex Google) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)

DatumMeistgelesen

Analysen zu Alphabet C (ex Google)

DatumRatingAnalyst
04.05.2026Alphabet C (ex Google) OverweightJP Morgan Chase & Co.
28.04.2026Alphabet C (ex Google) BuyDeutsche Bank AG
16.02.2026Alphabet C (ex Google) KaufenDZ BANK
20.01.2026Alphabet C (ex Google) NeutralUBS AG
20.11.2025Alphabet C (ex Google) KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
04.05.2026Alphabet C (ex Google) OverweightJP Morgan Chase & Co.
28.04.2026Alphabet C (ex Google) BuyDeutsche Bank AG
16.02.2026Alphabet C (ex Google) KaufenDZ BANK
20.11.2025Alphabet C (ex Google) KaufenDZ BANK
30.10.2025Alphabet C (ex Google) KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
20.01.2026Alphabet C (ex Google) NeutralUBS AG
22.10.2025Alphabet C (ex Google) NeutralUBS AG
16.07.2025Alphabet C (ex Google) NeutralUBS AG
05.02.2025Alphabet C (ex Google) HaltenDZ BANK
11.01.2024Alphabet C (ex Google) NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Alphabet C (ex Google) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen