Googles Werbegeschäft läuft schwächer - Cloud gleicht aus

MOUNTAIN VIEW (dpa-AFX) - Google (Alphabet C (ex Google)) hat im vergangenen Quartal die Schwäche des Online-Werbemarktes deutlich zu spüren bekommen. Das Anzeigengeschäft rund um die Web-Suchmaschine und YouTube sank im Jahresvergleich um knapp vier Prozent auf 59 Milliarden Dollar.

Das wachsende Geschäft mit Cloud-Diensten und eine günstige Wechselkurs-Entwicklung halfen jedoch, diese Lücke zu schließen. Der Mutterkonzern Alphabet (Alphabet A (ex Google)) konnte dadurch ein einprozentiges Umsatzplus auf gut 76 Milliarden Dollar (rund 70 Mrd Euro) vorweisen. Analysten hatten allerdings im Schnitt mit rund 500 Millionen Dollar mehr gerechnet. Die Aktie fiel in einer ersten Reaktion im nachbörslichen Handel am Donnerstag um sechs Prozent, wenig später halbierte sich das Minus allerdings.

Unterm Strich fiel der Alphabet-Gewinn im Jahresvergleich um gut ein Drittel auf 13,6 Milliarden Dollar. Unter den Erwartungen der Analysten verlief auch das Geschäft der Videoplattform Youtube, bei der die Erlöse um rund acht Prozent auf knapp acht Milliarden Dollar fielen. Das Cloud-Geschäft wuchs unterdessen von gut 5,5 auf 7,3 Milliarden Dollar. Es schreibt aber operativ weiterhin rote Zahlen./so/DP/zb