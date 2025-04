GoPro Aktie News: GoPro verbilligt sich am Dienstagnachmittag

So bewegt sich GoPro

Die Aktie von GoPro gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die GoPro-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,7 Prozent auf 0,658 USD ab.

Werte in diesem Artikel

Die GoPro-Aktie musste um 15:50 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 0,658 USD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die GoPro-Aktie bisher bei 0,657 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,663 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 16.708 GoPro-Aktien.

Am 02.04.2024 markierte das Papier bei 2,320 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 252,476 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 12.03.2025 Kursverluste bis auf 0,639 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,871 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

GoPro veröffentlichte am 06.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. GoPro vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,24 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,02 USD je Aktie erwirtschaftet. GoPro hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 200,88 Mio. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 32,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 295,42 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.05.2025 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass GoPro im Jahr 2025 0,046 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GoPro-Aktie

Ausblick: GoPro legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Erste Schätzungen: GoPro legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ausblick: GoPro legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor