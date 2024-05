GoPro Aktie News: GoPro steigt am Mittwochnachmittag

GoPro im Fokus

Die Aktie von GoPro gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die GoPro-Papiere zuletzt 4,0 Prozent.

Im NASDAQ-Handel gewannen die GoPro-Papiere um 15:51 Uhr 4,0 Prozent. Die GoPro-Aktie zog in der Spitze bis auf 1,81 USD an. Bei 1,75 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 52.632 GoPro-Aktien.

Am 19.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,45 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 146,94 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der GoPro-Aktie. Am 23.04.2024 gab der Anteilsschein bis auf 1,68 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die GoPro-Aktie 7,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für GoPro-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

GoPro gewährte am 07.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie lag bei -0,02 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,02 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 7,97 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 321,02 Mio. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 295,42 Mio. USD.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 07.05.2024 terminiert. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können GoPro-Anleger Experten zufolge am 08.05.2025 werfen.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --0,104 USD je GoPro-Aktie.

