GoPro Aktie News: GoPro am Nachmittag auf grünem Terrain

Kursverlauf

Die Aktie von GoPro zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das GoPro-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 0,584 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von GoPro nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 1,4 Prozent auf 0,584 USD. Die GoPro-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,584 USD an. Mit einem Wert von 0,580 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 23.687 GoPro-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 1,980 USD erreichte der Titel am 04.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der GoPro-Aktie ist somit 239,041 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 10.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,398 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,798 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an GoPro-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

GoPro gewährte am 06.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,24 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte GoPro -0,02 USD je Aktie generiert. GoPro hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 200,88 Mio. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 32,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 295,42 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 12.05.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von GoPro veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 12.05.2026.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,026 USD je GoPro-Aktie.

Redaktion finanzen.net

