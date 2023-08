GoPro Aktie News: GoPro am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von GoPro. Die GoPro-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 4,08 USD abwärts.

Die GoPro-Aktie musste um 16:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 4,08 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der GoPro-Aktie ging bis auf 4,03 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,06 USD. Von der GoPro-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 170.521 Stück gehandelt.

Am 11.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 6,91 USD an. Gewinne von 69,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 3,81 USD fiel das Papier am 13.05.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der GoPro-Aktie 6,50 Prozent sinken.

GoPro ließ sich am 09.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. GoPro hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,18 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,09 USD je Aktie gewesen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 19,37 Prozent auf 174,72 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 216,71 USD in den Büchern gestanden.

GoPro dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 03.08.2023 präsentieren.

In der GoPro-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 0,127 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

