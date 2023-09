GoPro Aktie News: GoPro am Mittag mit negativen Vorzeichen

Blick auf GoPro-Kurs

Die Aktie von GoPro gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 3,63 USD.

Die GoPro-Aktie musste um 11:41 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 3,63 USD. Bisher wurden heute 7 GoPro-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 6,57 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.02.2023). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die GoPro-Aktie somit 44,75 Prozent niedriger. Am 17.08.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,52 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,03 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte GoPro am 03.08.2023. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,07 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte GoPro ebenfalls 0,08 USD je Aktie eingebüßt. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 241,02 USD – eine Minderung von 3,86 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 250,69 USD eingefahren.

Am 02.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,189 USD je GoPro-Aktie stehen.

