GoPro Aktie News: GoPro gewinnt am Nachmittag an Boden

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von GoPro. Das Papier von GoPro legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,6 Prozent auf 3,66 USD.

Die GoPro-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 16:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 3,66 USD. In der Spitze legte die GoPro-Aktie bis auf 3,71 USD zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 3,67 USD. Bisher wurden heute 108.235 GoPro-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.02.2023 bei 6,57 USD. 79,75 Prozent Plus fehlen der GoPro-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,52 USD. Dieser Wert wurde am 17.08.2023 erreicht. Abschläge von 3,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 03.08.2023 hat GoPro die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. GoPro hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,07 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,08 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,86 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 241,02 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 250,69 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte GoPro am 02.11.2023 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass GoPro 2023 einen Verlust in Höhe von -0,189 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GoPro-Aktie

GoPro-Aktie an der NASDAQ im Sinkflug: GoPro schreibt rote Zahlen

Ausblick: GoPro legt Quartalsergebnis vor

Erste Schätzungen: GoPro legt Quartalsergebnis vor