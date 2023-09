GoPro Aktie News: GoPro zeigt sich am Freitagvormittag freundlich

GoPro im Fokus

Die Aktie von GoPro zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die GoPro-Aktie im MUN-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 3,40 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von GoPro nach oben. Im MUN-Handel gewann die Aktie um 08:00 Uhr 1,6 Prozent auf 3,40 EUR. Die GoPro-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 3,40 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 3,40 EUR. Bisher wurden via MUN 2 GoPro-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.09.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,11 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 79,55 Prozent Plus fehlen der GoPro-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,25 EUR am 17.08.2023. Derzeit notiert die GoPro-Aktie damit 4,71 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

GoPro ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,07 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,08 USD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat GoPro in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,86 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 241,02 USD. Im Vorjahresviertel waren 250,69 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 02.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -0,189 USD je GoPro-Aktie in den Büchern stehen.

