GoPro Aktie News: GoPro tendiert am Mittag südwärts

Die Aktionäre schickten das Papier von GoPro nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 11:02 Uhr 0,2 Prozent auf 2,36 EUR. In der Spitze fiel die GoPro-Aktie bis auf 2,36 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 2,39 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 550 GoPro-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (5,94 EUR) erklomm das Papier am 02.02.2023. Der derzeitige Kurs der GoPro-Aktie liegt somit 60,35 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 30.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,28 EUR. Derzeit notiert die GoPro-Aktie damit 3,24 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte GoPro am 03.08.2023 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,07 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,08 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz wurde auf 241,02 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 250,69 USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 07.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass GoPro einen Verlust von -0,190 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

