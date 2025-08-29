DAX23.487 -2,3%ESt505.291 -1,4%Top 10 Crypto15,45 +1,3%Dow45.098 -1,0%Nas21.172 -1,3%Bitcoin94.992 +2,0%Euro1,1633 -0,7%Öl69,12 +1,4%Gold3.531 +1,6%
Aktienkurs aktuell

02.09.25 20:24 Uhr
GoPro Aktie News: Anleger setzen GoPro am Dienstagabend unter Druck

Die Aktie von GoPro gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Der GoPro-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 6,7 Prozent auf 1,46 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GoPro
1,29 EUR 0,06 EUR 4,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von GoPro nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:06 Uhr 6,7 Prozent auf 1,46 USD. Das Tagestief markierte die GoPro-Aktie bei 1,41 USD. Bei 1,49 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via NASDAQ 524.725 GoPro-Aktien den Besitzer.

Bei 2,37 USD erreichte der Titel am 24.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die GoPro-Aktie somit 38,61 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 10.04.2025 Kursverluste bis auf 0,40 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 72,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten GoPro-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte GoPro am 11.08.2025 vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,10 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,31 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 18,03 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 152,64 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 186,22 Mio. USD US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 06.11.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass GoPro im Jahr 2025 -0,130 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GoPro-Aktie

Bildquellen: Stefano Tinti / Shutterstock.com

Nachrichten zu GoPro

DatumMeistgelesen
