GoPro Aktie News: GoPro am Vormittag billiger

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von GoPro. Die GoPro-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 0,6 Prozent auf 2,96 EUR ab.

Die GoPro-Aktie gab im Tradegate-Handel um 09:04 Uhr um 0,6 Prozent auf 2,96 EUR nach. Der Kurs der GoPro-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 2,96 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 2,96 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 590 GoPro-Aktien.

Bei einem Wert von 5,94 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.02.2023). Gewinne von 101,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 28.09.2023 Kursverluste bis auf 2,93 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 0,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte GoPro am 03.08.2023. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,07 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte GoPro ebenfalls 0,08 USD je Aktie eingebüßt. Auf der Umsatzseite hat GoPro im vergangenen Quartal 241,02 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte GoPro 250,69 USD umsetzen können.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.11.2023 veröffentlicht.

Laut Analysten dürfte GoPro im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,190 USD einfahren.

