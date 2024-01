GoPro Aktie News: GoPro am Vormittag mit Verlusten

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von GoPro. Die GoPro-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Minus bei 3,08 EUR.

Die GoPro-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 08:00 Uhr um 1,2 Prozent auf 3,08 EUR ab. In der Spitze fiel die GoPro-Aktie bis auf 3,08 EUR. Bei 3,08 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 90 GoPro-Aktien umgesetzt.

Am 02.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 5,94 EUR. Der derzeitige Kurs der GoPro-Aktie liegt somit 48,17 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.10.2023 bei 2,28 EUR. Abschläge von 25,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 07.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,04 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei GoPro ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,19 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 294,30 USD in den Büchern – ein Minus von 3,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem GoPro 305,13 USD erwirtschaftet hatte.

Die GoPro-Bilanz für Q4 2023 wird am 01.02.2024 erwartet.

In der GoPro-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -0,193 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

