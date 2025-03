GoPro Aktie News: Investoren trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von GoPro

Aktie im Blick

Die Aktie von GoPro gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die GoPro-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 1,8 Prozent auf 0,733 USD ab.

Die GoPro-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 0,733 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte GoPro-Aktie bei 0,733 USD. Bei 0,751 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 66.605 GoPro-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 2,395 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.03.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 226,695 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 0,751 USD erreichte der Anteilsschein am 28.02.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,496 Prozent.

Am 06.02.2025 hat GoPro in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,24 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,02 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 200,88 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 32,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 295,42 Mio. USD umgesetzt worden waren.

GoPro dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 13.05.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,046 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

