GoPro Aktie News: GoPro am Nachmittag mit roter Tendenz

Die GoPro-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:07 Uhr um 0,4 Prozent auf 5,01 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte GoPro-Aktie bei 4,99 USD. Bei 5,01 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 87.326 GoPro-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 9,42 USD erreichte der Titel am 05.05.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 46,82 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der GoPro-Aktie. Am 05.11.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,50 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der GoPro-Aktie ist somit 11,33 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte GoPro am 02.02.2023 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,12 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,41 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 321,02 USD – eine Minderung von 17,93 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 391,15 USD eingefahren.

Am 04.05.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass GoPro im Jahr 2023 0,324 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

