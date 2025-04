GoPro Aktie News: GoPro knickt am Donnerstagnachmittag ein

Aktie im Fokus

Die Aktie von GoPro gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die GoPro-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 11,7 Prozent auf 0,550 USD.

Die GoPro-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr um 11,7 Prozent auf 0,550 USD ab. Das Tagestief markierte die GoPro-Aktie bei 0,550 USD. Bei 0,610 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ 85.557 GoPro-Aktien umgesetzt.

Am 05.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 2,240 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die GoPro-Aktie derzeit noch 307,199 Prozent Luft nach oben. Am 03.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,550 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,000 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte GoPro am 06.02.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,24 USD gegenüber -0,02 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 200,88 Mio. USD – das entspricht einem Minus von 32,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 295,42 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

Am 13.05.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von GoPro veröffentlicht werden.

Von Analysten wird erwartet, dass GoPro im Jahr 2025 0,046 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

