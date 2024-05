GoPro Aktie News: GoPro reagiert am Nachmittag positiv

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von GoPro gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die GoPro-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,9 Prozent auf 1,97 USD.

Um 15:52 Uhr ging es für das GoPro-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 2,9 Prozent auf 1,97 USD. Die GoPro-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 1,98 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1,96 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 39.925 GoPro-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (4,45 USD) erklomm das Papier am 19.07.2023. Mit einem Zuwachs von mindestens 126,21 Prozent könnte die GoPro-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 1,68 USD erreichte der Anteilsschein am 23.04.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der GoPro-Aktie liegt somit 17,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass GoPro-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete GoPro 0,000 USD aus.

GoPro veröffentlichte am 07.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,02 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei GoPro ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,02 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat GoPro in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 7,97 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 295,42 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 321,02 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 07.05.2024 erwartet. Am 08.05.2025 wird GoPro schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,104 USD je GoPro-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GoPro-Aktie

Erste Schätzungen: GoPro informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

NASDAQ-Wert GoPro-Aktie sackt zweistellig ab: GoPro schließt Gesamtjahr 2023 mit Verlust ab

Ausblick: GoPro zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel