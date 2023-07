GoPro Aktie News: GoPro tendiert am Montagmittag tiefer

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von GoPro. Die GoPro-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 3,79 EUR abwärts.

Um 09:34 Uhr fiel die GoPro-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 3,79 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte GoPro-Aktie bei 3,79 EUR. Bei 3,79 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 50 GoPro-Aktien umgesetzt.

Bei 6,78 EUR markierte der Titel am 18.08.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 79,03 Prozent hinzugewinnen. Am 12.05.2023 gab der Anteilsschein bis auf 3,50 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der GoPro-Aktie ist somit 7,55 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 09.05.2023 hat GoPro die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,18 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das GoPro ein Ergebnis je Aktie von 0,09 USD vermeldet. Der Umsatz wurde auf 174,72 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 19,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 216,71 USD umgesetzt worden waren.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.08.2023 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass GoPro im Jahr 2023 0,140 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

