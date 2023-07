GoPro Aktie News: GoPro gewinnt am Montagnachmittag

Kursentwicklung

Die Aktie von GoPro gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von GoPro nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 4,18 USD.

Die GoPro-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 4,18 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die GoPro-Aktie bei 4,20 USD. Bei 4,16 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 144.726 GoPro-Aktien umgesetzt.

Am 11.08.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 6,91 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 65,31 Prozent über dem aktuellen Kurs der GoPro-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,81 USD. Dieser Wert wurde am 13.05.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der GoPro-Aktie liegt somit 9,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

GoPro ließ sich am 09.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,18 USD gegenüber 0,09 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz wurde auf 174,72 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 19,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 216,71 USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 03.08.2023 dürfte GoPro Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,140 USD je GoPro-Aktie.

