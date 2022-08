GoPro Aktie News: GoPro am Nachmittag auf grünem Terrain

Aktien in diesem Artikel GoPro 6,49 EUR

Um 04:22 Uhr konnte die Aktie von GoPro zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,5 Prozent auf 6,54 EUR. Bei 6,54 EUR markierte die GoPro-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 6,43 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.100 GoPro-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 10,82 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.11.2021). Gewinne von 39,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 5,23 EUR erreichte der Anteilsschein am 15.07.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der GoPro-Aktie liegt somit 25,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte GoPro am 05.05.2022. Das EPS lag bei 0,09 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,03 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 216,71 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 203,68 USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.08.2022 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass GoPro im Jahr 2022 0,876 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

