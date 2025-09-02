GoPro Aktie News: Anleger greifen bei GoPro am Nachmittag zu

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von GoPro. Die GoPro-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,7 Prozent auf 1,56 USD.

Die GoPro-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 4,7 Prozent auf 1,56 USD. Kurzfristig markierte die GoPro-Aktie bei 1,57 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 1,51 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten GoPro-Aktien beläuft sich auf 175.101 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.07.2025 bei 2,37 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die GoPro-Aktie 51,92 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.04.2025 bei 0,40 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die GoPro-Aktie mit einem Verlust von 74,47 Prozent wieder erreichen.

GoPro-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 11.08.2025 hat GoPro die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,10 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte GoPro ebenfalls -0,31 USD je Aktie eingebüßt. Umsatzseitig standen 152,64 Mio. USD in den Büchern – ein Minus von 18,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem GoPro 186,22 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 06.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem GoPro-Verlust in Höhe von -0,130 USD je Aktie aus.

