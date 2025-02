GoPro Aktie News: Anleger greifen bei GoPro am Nachmittag zu

Kursentwicklung

Die Aktie von GoPro gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von GoPro konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 3,6 Prozent auf 0,920 USD.

Die GoPro-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,6 Prozent auf 0,920 USD. Zwischenzeitlich stieg die GoPro-Aktie sogar auf 0,930 USD. Bei 0,911 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten 56.755 GoPro-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 3,010 USD. Dieser Kurs wurde am 08.02.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 227,138 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 03.02.2025 auf bis zu 0,886 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 3,706 Prozent könnte die GoPro-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte GoPro am 07.11.2024 vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,05 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei GoPro ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,02 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 12,03 Prozent auf 258,90 Mio. USD. Im Vorjahresviertel hatte GoPro 294,30 Mio. USD umgesetzt.

Am 06.02.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

2024 dürfte GoPro einen Verlust von -2,441 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

