GoPro Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von GoPro

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von GoPro. Zuletzt ging es für die GoPro-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 2,4 Prozent auf 0,706 USD.

Die GoPro-Aktie musste um 15:44 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 2,4 Prozent auf 0,706 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die GoPro-Aktie bisher bei 0,690 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,710 USD. Bisher wurden heute 70.589 GoPro-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.03.2024 bei 2,390 USD. 238,623 Prozent Plus fehlen der GoPro-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 04.03.2025 Kursverluste bis auf 0,690 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die GoPro-Aktie damit 2,290 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte GoPro am 06.02.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,24 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,02 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat GoPro in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 32,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 200,88 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 295,42 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte GoPro am 13.05.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass GoPro im Jahr 2025 0,046 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

