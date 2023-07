GoPro Aktie News: GoPro am Mittag freundlich

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von GoPro. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 4,21 USD zu.

Um 22:59 Uhr konnte die Aktie von GoPro zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,5 Prozent auf 4,21 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die GoPro-Aktie bei 4,23 USD. Bei 4,16 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 533.819 GoPro-Aktien.

Am 11.08.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 6,91 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 64,16 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 3,81 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.05.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,48 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 09.05.2023 hat GoPro die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,18 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei GoPro ein EPS von 0,09 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 174,72 USD – das entspricht einem Abschlag von 19,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 216,71 USD erwirtschaftet worden.

GoPro wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 03.08.2023 vorlegen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem GoPro-Gewinn in Höhe von 0,127 USD je Aktie aus.

