GoPro Aktie News: GoPro am Montagmittag im Minusbereich

Notierung im Fokus

Die Aktie von GoPro gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die GoPro-Aktie musste zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 3,62 USD.

Der GoPro-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Um 01:58 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 3,62 USD. Die Abwärtsbewegung der GoPro-Aktie ging bis auf 3,60 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 3,67 USD. Bisher wurden heute 886.763 GoPro-Aktien gehandelt.

Am 03.02.2023 markierte das Papier bei 6,57 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 81,49 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.08.2023 (3,52 USD). Der aktuelle Kurs der GoPro-Aktie ist somit 2,76 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte GoPro am 03.08.2023 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,07 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte GoPro ebenfalls 0,08 USD je Aktie eingebüßt. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,86 Prozent auf 241,02 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 250,69 USD gelegen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.11.2023 erfolgen.

Laut Analysten dürfte GoPro im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,189 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

