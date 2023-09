GoPro Aktie News: GoPro am Montagnachmittag mit Abschlägen

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von GoPro. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,5 Prozent auf 3,62 USD.

Die Aktie notierte um 01:58 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 3,62 USD. Bei 3,60 USD markierte die GoPro-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 3,67 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 886.763 GoPro-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (6,57 USD) erklomm das Papier am 03.02.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 81,49 Prozent. Am 17.08.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,52 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,76 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte GoPro am 03.08.2023. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,07 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte GoPro ebenfalls 0,08 USD je Aktie eingebüßt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 241,02 USD – das entspricht einem Minus von 3,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 250,69 USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte GoPro am 02.11.2023 präsentieren.

2023 dürfte GoPro einen Verlust von -0,189 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

