GoPro Aktie News: GoPro am Montagvormittag mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von GoPro. Die Aktionäre schickten das Papier von GoPro nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 3,62 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von GoPro nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie um 01:58 Uhr 0,5 Prozent auf 3,62 USD. Das Tagestief markierte die GoPro-Aktie bei 3,60 USD. Bei 3,67 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 886.763 GoPro-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,57 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 81,49 Prozent Plus fehlen der GoPro-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,52 USD. Dieser Wert wurde am 17.08.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,76 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

GoPro ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,07 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,86 Prozent auf 241,02 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 250,69 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 02.11.2023 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass GoPro einen Verlust von -0,189 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

