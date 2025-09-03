GoPro Aktie News: GoPro verzeichnet am Donnerstagabend Verluste
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von GoPro. Das Papier von GoPro gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,7 Prozent auf 1,44 USD abwärts.
Werte in diesem Artikel
Um 20:06 Uhr rutschte die GoPro-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 2,7 Prozent auf 1,44 USD ab. Im Tief verlor die GoPro-Aktie bis auf 1,44 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1,47 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 252.196 GoPro-Aktien.
Bei 2,37 USD erreichte der Titel am 24.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der GoPro-Aktie ist somit 64,58 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 10.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,40 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 72,34 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Dividendenausschüttung für GoPro-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.
GoPro veröffentlichte am 11.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,10 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,31 USD je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat GoPro 152,64 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 18,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 186,22 Mio. USD umgesetzt worden.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 06.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,130 USD je GoPro-Aktie stehen.
Redaktion finanzen.net
