GoPro Aktie News: GoPro am Mittag mit grünen Vorzeichen

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von GoPro. Zuletzt konnte die Aktie von GoPro zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 1,4 Prozent auf 2,91 EUR.

Die GoPro-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 10:38 Uhr 1,4 Prozent im Plus bei 2,91 EUR. Kurzfristig markierte die GoPro-Aktie bei 2,91 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 2,91 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 40 GoPro-Aktien den Besitzer.

Am 02.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,94 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 104,47 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 2,87 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.10.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die GoPro-Aktie derzeit noch 1,38 Prozent Luft nach unten.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte GoPro am 03.08.2023 vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,07 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei GoPro ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,08 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 241,02 USD in den Büchern – ein Minus von 3,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem GoPro 250,69 USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 02.11.2023 terminiert.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,190 USD je GoPro-Aktie belaufen.

