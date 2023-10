GoPro Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochvormittag vermehrt von GoPro

Notierung im Fokus

Die Aktie von GoPro gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die GoPro-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im BMN-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 2,90 EUR abwärts.

Um 09:13 Uhr fiel die GoPro-Aktie. Im BMN-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 2,90 EUR ab. Die GoPro-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 2,90 EUR ab. Bei 2,93 EUR ging der Anteilsschein in den BMN-Handel. Im BMN-Handel wechselten bis jetzt 3 GoPro-Aktien den Besitzer.

Bei 6,00 EUR markierte der Titel am 02.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 106,62 Prozent über dem aktuellen Kurs der GoPro-Aktie. Am 03.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,89 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 0,55 Prozent.

GoPro ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,07 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,86 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 241,02 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 250,69 USD US-Dollar umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte GoPro am 02.11.2023 vorlegen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -0,190 USD je GoPro-Aktie in den Büchern stehen.

