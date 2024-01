GoPro Aktie News: GoPro tendiert am Freitagnachmittag nordwärts

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von GoPro. Zuletzt sprang die GoPro-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 3,25 USD zu.

Werte in diesem Artikel

Um 16:07 Uhr ging es für das GoPro-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 3,25 USD. Im Tageshoch stieg die GoPro-Aktie bis auf 3,26 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 3,22 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 217.369 GoPro-Aktien umgesetzt.

Am 03.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 6,57 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 102,15 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 31.10.2023 Kursverluste bis auf 2,41 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die GoPro-Aktie derzeit noch 25,85 Prozent Luft nach unten.

GoPro gewährte am 07.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde mit 0,04 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,19 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,55 Prozent auf 294,30 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 305,13 USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von GoPro wird am 01.02.2024 gerechnet.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -0,193 USD je GoPro-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GoPro-Aktie

NASDAQ-Ttitel GoPro höher: GoPro übertrifft trotz Gewinneinbruch die Erwartungen

Ausblick: GoPro vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Erste Schätzungen: GoPro verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel