GoPro Aktie News: GoPro legt am Nachmittag zu

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von GoPro. Zuletzt konnte die Aktie von GoPro zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,7 Prozent auf 0,735 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von GoPro nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,7 Prozent auf 0,735 USD. Der Kurs der GoPro-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,746 USD zu. Bei 0,729 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten via NASDAQ 23.636 GoPro-Aktien den Besitzer.

Bei 2,390 USD markierte der Titel am 23.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die GoPro-Aktie mit einem Kursplus von 225,082 Prozent wieder erreichen. Am 04.03.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,690 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,148 Prozent unter dem aktuellen Kurs der GoPro-Aktie.

GoPro veröffentlichte am 06.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,24 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,02 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 200,88 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 32,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 295,42 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Am 13.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Von Analysten wird erwartet, dass GoPro im Jahr 2025 0,046 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

